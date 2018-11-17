Nar üreticisinin yüzünü güldürdü 

Ege'nin narenciye bahçesi konumundaki Muğla’da bu yıl nar rekoltesi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 100 bin tona çıktı. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, hem iç piyasadan hem de yurt dışından nara yoğun talep olduğunu söyledi.

Kentte nar rekoltesinin bu yıl 100 bin ton olduğunu belirten Çöllü, fiyatların da yüksek seyrettiğini dile getirdi. Muğla’nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde nar hasadının tamamlandığını anlatan Çöllü, ‘’Sıkımı yapılacak nar dahi kilogramı 75 kuruştan alıcı buldu. Dalında kilogramı bir buçuk TL7den satıldı.

Bu yıl başta Rusya olmak üzereUkrayna, Gürcistan, Türk Cumhuriyetleri, Polonya, Macaristan, Romanya ve Katar’a kadar nar ihracatı yaptık. Bir kısmını da şu an soğuk hava depolarına aldık” dedi.

Çöllü, önceki yıllarda kış şartlarının verimin azalmasına yol açtığını belirterek, “2 yıl öncesine kadar nar dalında kalıyordu. Sıkım yapılması için dahi veremiyorduk. Geçen yıl da rekolte çok düşüktü. Bu yıl hem rekolte hem fiyatlar yükseldi, ihracat çok iyi gitti. Nar, 2 yıldır üreticimizin yüzünü güldürüyor” diye konuştu.