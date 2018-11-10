Ninelerin yemekleri turistik menüde  

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, “Türkiye’ye gelen insanlara İtalyan ise İtalyan, Fransız ise Fransız yemeği vermeye çalışıyoruz. Güney ve Ege’de yabancı turistlere sunulan menülerin değişmesinin zamanı geldi. İtalyan, Meksika, Fransız yemekleri de yapılsın, ama öncelikle Türk mutfağına önem verilmeli. Yaylalara, köylere, ustalarımızı gönderip annelerimizden, ninelerimizden dönemlerinin yemeklerinin tariflerini alıp turistik yerlerde sunabilmek için çalışma başlattık” dedi.

YERLİ ÜRÜNLE YERLİ YEMEK

TAFED olarak A’dan Z’ye bu ülkede üretilen ürünlere sahip çıkma misyonlarının olduğunu vurgulayan Açıköz, turistlere yerli ürünlerle yerli yemekler sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Açıköz, “Siz yurt dışına gittiğinizde Türk yemeği görmek ister misiniz? Tabii ki isteyebilirsiniz ama öncelikle o kültürle beraber tarihi yerler, müzeleri görmek istersiniz” ifadelerini kullandı. Gastronominin Türkiye’de bu zamana kadar kulak ardı edildiğini anlatan Açıköz, “Aslında bu ülkenin gastronomi konusunda dünyanın hiçbir ülkesinden eksiği yok fazlası var. 7 coğrafi bölgemiz var. 7 bölgenin yeme içme alışkanlıkları birbirinden farklı. Sanki 7 ülkeyi bir arada barındırıyormuşuz gibi. Hatta ilden ile ilçeden ilçeye değişen yemek kültürü alışkanlıklarımız var” diye konuştu.

SOFRAYA NEDEN GELMİYOR?

Açıköz, bu topraklarda tarihi eser gibi kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş birçok yemeğin olduğuna dikkati çekerek, “Gidin restoranlara 50 yaş üzerindeki insanlara sorun, hep çocukluğunda yedikleri lezzetleri söylerler. İnsanlar bunları özlüyor, o yemekler bugün sofralara gelmiyor” dedi. TAFED Başkanı Zeki Açıköz “Yabancı turist Türkiye’de 15-20 gün kalıyorsa Türk yemeklerinin tadına bir kez bakıyor. ‘Türk büfesi’ sadece kebap, döner veya pideden ibaret değil. Onun için ‘Türk büfesi’ adı altında haftanın farklı günlerinde 7 bölgemizin yemeklerinin sunulması gerekiyor. Bunun için meslek adına ne gerekiyorsa otellere her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.