Odunluk ağaçlar sanata dönüşüyor 

Marangoz Atilla Öner’in el işçiliğiyle yaptığı masa, sandalye, koltuk, ayna, çerçeve, raf, kitaplık, dolaplar, avize ve mumluklar ilgi görüyor. Çalışmalarında kuruyan ve yakacak olarak ayrılan zeytin ağaçlarının yanı sıra badem, keçiboynuzu, kestane, meşe, çam, sandal ve benzeri ağaçları kullanan, yaptıkları Datça’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Fabrikasyon üretimin karşısında arayışa girdiğini, çareyi geçmişte bulduğunu belirten Öner, “Sosyal medya ortamında görüp çok beğendiğim ve özellikle yabancı ülkelerde farklı ağaç türleri kullanılarak yapılan çalışmaları kendime örnek aldım. Böylelikle yakacak odun ve atık malzemeleri yeniden kullanım amacıyla dönüştürmeye başladım. Kuruyan zeytin ağaçlarından ayna çerçeveleri yaparak başladığım çalışmalar büyük ilgi gördü. Bunun üzerine yaptığım ürünleri çeşitlendirdim. Şu anda abajurlar, mumluklar, mutfak dolapları, sehpalar, masa ve sandalyeler, koltuklar yapıyorum” diye konuştu.