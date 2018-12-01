Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Öğrenciler ‘diplomalı ‘zeytinyağı üretiyor   

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğrencileri hem öğreniyor, hem üretiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir yandan akademik eğitimlerine devam eden öğrenciler, bir yandan da sahada uygulama yapıyor. Öğrenciler, uygulama eğitimlerini üniversite bünyesinde bulunan zeytinyağı üretim tesisinde yağa dönüştürüyor. Üretimin her aşamasında bizzat bulunan öğrenciler, ürettikleri ürünleri ise ‘Zeytinin okumuş hali’, ‘Diplomalı zeytinyağı’ markasıyla sunuyo. .Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Türkiye’de kurulabilecek zeytinyağı fabrikalarının en küçüğünü biz üniversite olarak kurduk. ‘Diplomalı zeytinyağı’ ve ‘Zeytinin okumuş hali’ markalarını Balıkesir Üniversitesi adına tescilledik. Üretim izinlerimizi ve patentlerimizi aldık. Burada öğrencilerimizi ile beraber üretiyoruz. Daha sonrasında ise satışı söz konusu oluyor” dedi.   

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti´nin kurulması - Tarihte bugün 1 Aralık 1918

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti´nin kurulması - Tarihte bugün 1 Aralık 1918

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA