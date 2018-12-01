Öğrenciler ‘diplomalı ‘zeytinyağı üretiyor   

Bir yandan akademik eğitimlerine devam eden öğrenciler, bir yandan da sahada uygulama yapıyor. Öğrenciler, uygulama eğitimlerini üniversite bünyesinde bulunan zeytinyağı üretim tesisinde yağa dönüştürüyor. Üretimin her aşamasında bizzat bulunan öğrenciler, ürettikleri ürünleri ise ‘Zeytinin okumuş hali’, ‘Diplomalı zeytinyağı’ markasıyla sunuyo. .Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Türkiye’de kurulabilecek zeytinyağı fabrikalarının en küçüğünü biz üniversite olarak kurduk. ‘Diplomalı zeytinyağı’ ve ‘Zeytinin okumuş hali’ markalarını Balıkesir Üniversitesi adına tescilledik. Üretim izinlerimizi ve patentlerimizi aldık. Burada öğrencilerimizi ile beraber üretiyoruz. Daha sonrasında ise satışı söz konusu oluyor” dedi.