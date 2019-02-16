Öğretmenlerden temizlik dersi

Nazilli Merkez Cumhuriyet İlkokulu’nda görev yapan öğretmenler, öğrencilerde çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla kolları sıvadı. Beslenme saati olan ikinci teneffüsün bitiminde öğrencileri sınıflara almayarak bahçede toplayan öğretmenler, ellerinde çöp torbalarıyla okulun etrafını dolaştı.

Öğrencileri de yanlarında dolaştıran öğretmenler teneffüs saatinde yere atılan çöpleri tek tek topladı. Öğrencilerin şaşkın bakışları altında yapılan temizlik sonrası Okul Müdürü Hilmi Mete, öğretmenlerin neden böyle davrandıklarını anlattı. Mete, “Amacımız öğrencilerimize bir farkındalık eğitimi yapmak, çevremizi her gün temizleyerek değil kirletmeyerek daha temiz bir çevreye sahip olabileceğimizi anlatmaktı. ‘Biz topluyoruz bakın sizler de bunu yapabilirsiniz. Biz yaptığımız sürece sizler daha iyisini yapacaksınız’ diyerek örnek almaları için örnek davranış uygulamaya çalıştık” ifadelerini kullandı. Öğretmenler de öğrencilerden bundan sonra çöplerini kutulara atacaklarına dair söz aldı.