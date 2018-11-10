Organ bağışı için pedal çevirdiler   

Karşıyaka’da buluşan bisiklet kulüpleri üyeleri ve halktan bazıları önce organ bağışında bulundu. Grup, üzerinde ‘Organ bağışında el ele’ yazan bisikletleriyle Alsancak Gündoğdu Meydanı’na doğru hareket etti. Karşıyaka Sahili ve Anadolu Caddesi üzerinden Konak’a gelen yüzlerce bisikletçiye çevredekiler alkışlayarak ve korna çalarak destek verdi.

HASTA SAYISI ARTIYOR

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özgür Sönmez, organ bağışı konusunda İzmir halkının çok duyarlı olduğunu, hem bağış hem de farkındalık etkinliklerine yoğun katılım gösterdiğini söyledi. Organ bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını belirten Sönmez, “Ülkemizde 25 binin üzerinde hastamız organ nakli olmayı bekliyor. Bunların çoğunluğu böbrek nakli olmayı bekleyen hastalar. İzmir organ bağışı konusunda lider, 60 bine yakın organ bağışında bulunan vatandaşımız var ama bu rakam da yetmiyor.” dedi.