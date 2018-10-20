Pamukkale 9 ayda ziyaretçi rekoru kırdı

Beyaz Cennet’ Pamukkale’yi yılın 9 ayında ziyaret eden turist sayısı, son 4 yılın en yüksek rakamına ulaştı. UNESCO’nun hem kültürel hem de doğal miras listesindeki Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan Pamukkale’de Hierapolis Antik Kenti’ndeki tiyatro ile antik çağda ‘Ölüler ülkesine geçiş kapısı’ olarak kabul edilen Cehennem Kapısı, Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Philippus’un mezarı ve diğer tarihi yapılar, bölgeye dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor. Şifalı suları ve tarihi zenginliği ile de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale’de en çok ziyaretçinin giriş yaptığı 2014 yılı rakamına bu yıl 9 ayda yaklaşıldı. 2014’te 1 milyon 875 bin turistin ziyaret ettiği Pamukkale’ye 2015’te 1 milyon 710 bin, 2016’da 974 bin 500, 2017’de 1 milyon 524 bin kişi giriş yaptı.

HEDEF 2 MİLYON 200 BİN

Geçen yılın 9 ayında 1 milyon 245 bin ziyaretçi ağırlayan Pamukkale’ye, bu yılın 9 ayında ise 1 milyon 750 bin turisti ağırladı.

Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, ülke turizmi için çok parlak bir yıl olan 2018’de Pamukkale’nin daha parlak bir yılı yaşadığını belirterek, “Bundan sonraki dönemde de yılın kalan aylarında da ziyaretçi sayısının azalmadan devam edeceğini bekliyoruz. Bu yılki hedefimiz yaklaşık 2 milyon 200 bin civarında bir ziyaretçi” dedi. Pamukkale’ye özellikle Rusya’dan gelenlerin çok arttığını, Uzakdoğu, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’dan gelenlerin ise ilk sıralarda yer aldığını belirten Şen, “Güney Amerika ülkelerinden de çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Buradan gelen ziyaretçilerimiz özellikle inanç turizmi için Pamukkale’ye geliyor. Hierapolis ve Laodikya Antik Kenti’ni ziyaret ediyorlar” dedi.