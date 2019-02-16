Polisler kamu spotlu bez çanta dağıttı   

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yunus Ekipleri Salı günleri kurulan pazar yerinde, üzerilerinde “Kadına şiddete karşı sıfır tolerans” ve “Bağımlı olma özgür ol” kamu spotu yazılı bez çanta dağıttı. Pazar yerinde oluşturulan stantta dağıtımı yapılan bez torbalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Polis ekipleri ayrıca alışverişe gelenlere ve esnafa konuyla ilgili broşür de dağıttı. Tavas Emniyet Müdürü Tolga Adagülü, Türkiye genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan projede, kadına karşı şiddet ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Adagülü, “Amacımız kitlelere ulaşarak bu tarz suçları ülkemizde ve Tavas’ımızda daha aza indirgemek, bu tür suçların önüne geçmeye çalışmak” dedi.