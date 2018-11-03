Sanala karşı geleneksel   

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi’nin gönüllüleri mahalle okullarında öğrencilerle geleneksel oyunlar oynadı. Kent merkezi ve ilçelerde birçok okulu ziyaret eden gönüllü gençler, burada öğrencilerle maziye döndü. Öğrencilerle ip atlama, çuval yarışı ve yüz boyama gibi oyunlar oynayan gönüllü gençler, okul bahçelerinde geleneksel oyun alanları çizerek öğrencilerin eski oyunlara yeniden ilgi göstermesini sağladı. Geleneksel oyunlarla tanışan öğrenciler, etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı. Son yıllarda yaygın olarak sanal oyunlara ilgi gösterildiğini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, geleneksel oyunların yeniden canlandırılması için bu etkinliklerin anlamlı olduğunu söyledi. Öztürk, ‘’Gönüllü gençlerimiz geleneksel oyunların yeniden yaşatılması amacıyla güzel bir çalışma yürütüyor. Sanal oyunlara bağımlılığın arttığı bu günlerde bu çalışma son derece önemli. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından geleneksel oyunlar daha etkili. Bu nedenle sanal oyunlar yerine geleneksel oyunlar oynamaları sağlıkları açısından daha faydalı olacaktır’’ dedi.