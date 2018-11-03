Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Sanala karşı geleneksel   

Manisa’daki okullarda, sanal oyunların önüne geçmek için geleneksel oyunları canlandırıldı. Öğrencilerle ip atlama, çuval yarışı ve yüz boyama gibi oyunlar öğretiliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi’nin gönüllüleri mahalle okullarında öğrencilerle geleneksel oyunlar oynadı. Kent merkezi ve ilçelerde birçok okulu ziyaret eden gönüllü gençler, burada öğrencilerle maziye döndü. Öğrencilerle ip atlama, çuval yarışı ve yüz boyama gibi oyunlar oynayan gönüllü gençler, okul bahçelerinde geleneksel oyun alanları çizerek öğrencilerin eski oyunlara yeniden ilgi göstermesini sağladı. Geleneksel oyunlarla tanışan öğrenciler, etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı. Son yıllarda yaygın olarak sanal oyunlara ilgi gösterildiğini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, geleneksel oyunların yeniden canlandırılması için bu etkinliklerin anlamlı olduğunu söyledi. Öztürk, ‘’Gönüllü gençlerimiz geleneksel oyunların yeniden yaşatılması amacıyla güzel bir çalışma yürütüyor. Sanal oyunlara bağımlılığın arttığı bu günlerde bu çalışma son derece önemli. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından geleneksel oyunlar daha etkili. Bu nedenle sanal oyunlar yerine geleneksel oyunlar oynamaları sağlıkları açısından daha faydalı olacaktır’’ dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: HGK-82, ilk test atışını başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: HGK-82, ilk test atışını başarıyla tamamladı

İşte dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu: FlexiPai

İşte dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu: FlexiPai

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA