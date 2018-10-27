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Sandras Suyu Projesi yıl sonu tamamlanıyor  

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Devlet Su İşleri tarafından Sandras Suyu’nun 104 kilometre hat döşenerek Muğla’ya getirileceği müjdesini verdi.

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Muğla Ak Parti İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Kadem Mete ve Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Muğla gündemine yönelik açıklama yaptı. İl Başkanı Kadem Mete, Muğla’nın 2021 yılından itibaren su sorunu yaşayacağının öngörüldüğünü belirterek, “Sandras Dağı’na giderek incelemelerde bulunduk. 2050 yılına kadar Muğla’nın su ihtiyacına çözüm bulmak için çalışma yapıyoruz. Proje aşamasına geçtik” dedi. Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilecek proje ile dağın 104 km’lik hat çekerek Sandras Suyu’nu Muğla’ya getireceklerini belirten Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan, “Muğla il merkezi, Akçaova, İkizce, Yaraş, Yeniköy, Ortaköy yerleşim yerlerinin 2050 yılı nüfusu olarak beklenen 172 Bin 603 kişinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı Sandras Kaynakları ve yeni yapılacak Muğla Barajı’ndan alınacak su ile karşılanacak. 2018 yılı fiyatlarıyla maliyeti yaklaşık 290 milyon lira olan projenin yapımı Devlet Su İşleri tarafından yapılacak” diye konuştu.

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