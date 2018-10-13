Sarıgöl’ün çöpleri geri dönüşecek

Manisa'nın Sarıgöl İlçesi’ni çöp sorunundan kurtarmak için ilk adım atıldı.

Sarıgöl-Selimiye Mahallesi yakınlarındaki 46 bin dekarlık alanda Geçici Çöp Transfer İstasyonu kuruldu. Vahşi depolama işlemin sona ereceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan, “Toplama istasyonumuzda çöpler anında ayrıştırılacak ve geri dönüşüme tabi tutulacak” dedi.

VAHŞİ DEPOLAMAYA SON

Kılıçaslan, “Sarıgöl’de yeni bir alan belirlendi. Yasal işlemler yapıldı. 7-8 aylık bir süre içinde burada Transfer İstasyonu inşa edilerek çöpler vahşi depolama yerine geri dönüşüme gönderilecek. Yıllardır vahşi depolama yöntemiyle çöplerimiz burada toplanıyordu. Doğaya ve toprağa zarar vermekteydi. Şimdi artık çöpümüz daha iyi değerlendirilecek. Geri dönüşüme tabi tutulacak” diye konuştu.

REHABİLİTE EDİLECEK

Vahşi depolama alanı kapatılıp rehabilitasyon işlemlerine başlanacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan, “Biz bu süreci erken yaşamak adına Geçici Katı Atık Transfer İstasyonu ile bir haftadır atıkları Sarıgöl’den transfere başladık. Bu atıkları öncelikle Alaşehir’deki katı atık sahasına götürerek enerji elde ediyoruz” ifadelerini kullandı.