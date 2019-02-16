Selin vurduğu bağlar onarılıyor
Manisa'da Ocak ayında yaşanan aşırı yağış sonucu binlerce dönüm tarım arazisi ve bağ sular altında kaldı.
Şehzadeler İlçesi’ne bağlı Yeni Harmandalı Çakal Azmağı Mevkii’nde üreticiler kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye başladı. Sel sularından temizlenen bağlar yeni üretim yılına hazırlanıyor.
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