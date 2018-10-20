Tarım Fuarı’nın hazırlıkları sürüyor
Aydın 7. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 7-24 Ocak 2019 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Efeler Pamuk Tariş depolarında düzenlenecek fuara yoğun katılım bekleniyor. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, fuarın gerek stant açanlar gerekse ziyaretçiler açısından en verimli şekilde geçmesi için her türlü ayrıntıyı ele aldıklarını söyledi. Çondur “Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan ilimizde 7’ncisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı ile katılımcıların ürünlerini tanıtmasını, Aydınlıları da tarım alanındaki teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Geçen yıl fuarımızı İzmir, Denizli, Manisa, Muğla, Kütahya ve diğer illerden gelenler olmak üzere 193 bin ziyaretçi ve 55 milyon TL’nin üzerinde sıcak satışla bitirdik” dedi.
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