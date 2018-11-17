Taşburun’u çöplüğe çevirdiler   

Didim'e gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Taşburun Limanı kısa bir süre öncesine kadar özgün yapısı, pırıl pırıl denizi ve çevresiyle ziyaretçilerin anılarını paylaştığı ve balık yemek için tercih ettiği önemli noktaydı. Bölgede inceleme yapan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, Taşburun Limanı’nda şimdi her yerin çöp dolduğunu belirterek, önlem alınmaması nedeniyle büyük bir çevre felaketi yaşandığını söyledi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Taşburun’daki kirliliğin ortadan kaldırılması için bir an önce önlem alınması gerektiğini belirterek, “Denizin içinde parçalanmaya başlamış mültecilerin kaçırılmasında kullanılan birçok tekneyle karşılaştık. Ağır koku içinde yaptığımız incelemelerde inanılmaz bir çevre kirliliğinin yaşandığını gördük dedi. Sürücü, “Bugüne kadar deniz kıyılarında pek karşılaşmadığımız şekilde ‘Böyle de kirlilik olur mu?’ dedirten cinsinden bir çevre kirliliğiyle karşılaştık. Ağır kokuların kaynağı olan devasa boyutlardaki orkinos kafalarını, avlayanlar tarafından gövdelerinden ayrıldıktan sonra denizin her tarafına atılmış durumda olduğunu gördük” diye konuştu.

Denizin üstü ve kıyıların vahşi çöplük alanına dönüştüğü belirten Sürücü, suyun altında ne kadar çöp var bilinmiyor. Başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere, Aydın Büyükşehir ve Didim Belediyesi’ne bu konuda büyük iş düşüyor. Buradaki çöpleri toplamak zor değil. Yapılacak çalışmalar hem insan sağlığına, hem deniz ekosistemine olan olumsuz etkileri hem de görüntü kirliliğini önleyecektir” ifadelerini kullandı.