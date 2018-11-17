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Termal Zirvesi’nin ev sahibi Edremit  

Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde 26-30 Eylül 2019’da Edremit’te düzenlenecek 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi’nin Danışma Kurulu Toplantısı Balıkesir’de yapıldı.

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Zirvenin hazırlıklarının görüşüldüğü toplantıya, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak ile diğer ilgililer katıldı. 

12 AY 4 MEVSİM 

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Sırmalı; “Edremit ilçemiz; Kazdağı Milli Parkı, doğası, termal su kaynakları, denizi, mavi bayraklı plajları, tarihi ve kültürel değerleri, piknik alanları gibi birçok değeri ile adeta bir cennet konumundadır. Bizler, Edremit’in sahip olduğu tüm potansiyelleriyle birlikte yılın 12 ayında ve her mevsim turizm yapılan bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda ilçemizin sahip olduğu önemli bir potansiyel olan termali ön plana çıkararak insanlarımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelmesi için hep birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi’nin Edremit’te yapılacak olması bizim için büyük bir fırsattır” dedi. 

5 GÜN SÜRECEK 

4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi’ne, turizm sektör temsilcilerinden oluşan binlerce yerli ve yabancı misafir katılacak. Zirve ile Balıkesir’in ve Edremit’in termal potansiyellerinin ön plana çıkartılarak tanıtılması sağlanacak. 

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