Torbalı'ya 500 milyon lira yatırım yapıldı

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde, Neşet Ertaş Çok Amaçlı Düğün Salonu ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir açılış töreni düzenlendi. Mahallenin en işlek caddesi olan ve belediye ekipleri tarafından baştan sona yenilenerek 83 aydınlatma direğiyle donatılan Barış Manço Caddesi de görücüye çıktı.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreni, İnönü Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda yapıldı.Törende konuşmasının önemli bir kısmını Ayrancılar’da yapılan hizmetlere ayıran Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 2014’ten beri; eğitim, sağlık, ulaşım ve belediyecilikte merkezi hükümetle el ele vererek iki Torbalı’yı kat büyüttüklerini vurguladı. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da, Torbalı’ya yaptığı tüm hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, son 4,5 yılda Torbalı’ya çok ciddi hizmetler yapıldığını belirtti.

YAPTIKLARIMIZ ORTADA

Bu hizmetlerin yatırım tutarının 500 milyon olduğunu belirten Kaya, “Torbalı’ya Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetten daha fazlasını son 4,5 yılda gerçekleştirmiş olduk. İşte AK Partili belediyemizin yaptıkları ortaya. Bunları sizler istediniz biz de yaptık. 2014-2019 yılları arasında CHP, Ayrancılar’a bir çivi bile çakmadı. Ne büyükşehir, ne de o zamanın Torbalı Belediyesi bu bölge için kılını kıpırdatmadı. Ayrancılar, Yazıbaşı ve Kuşçuburun bölgesine yaptığımız yatırımın tutarı 150 milyona ulaştı. Elbette bunlar Ayrancılar’a az; çünkü sizler her zaman bize destek çıktınız. Destek verdiğiniz için de cezalandırıldınız” dedi.