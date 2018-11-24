TSK Armoni Mızıkası Muğla’da konser verdi    

Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu’ndaki konserde klasik Türk ve Batı müziğinden eserler seslendirildi. Programa, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

MSKÜ Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Samir Gülahmedov da keman ile orkestraya eşlik etti. Konserin ikinci bölümünde ise Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası tarafından ‘Yağcılar Zeybeği’, ‘Mazi kalbimde bir yaradır’, ‘Eğilmez başın gibi’, ‘Deniz üstü köpürür’, ‘Hekimoğlu” gibi eserler seslendirildi. Gruba bu eserlerde bağlama ile MSKÜ Öğretim Görevlisi Çağrı Başbuğ, solo da ise Gökçe Nur Semerci de eşlik etti. Konser sonunda Bando Binbaşı Levent Türkel’e, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından çiçek ve plaket verildi.