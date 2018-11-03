Türkiye hızlı toparlandı   

Yoğun ilgi gören konferansta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatan Ortaylı, Türkiye’nin iki dünya savaşından çıktıktan sonra en hızlı toparlanan ülke olduğunu söyledi.

Türkiye’deki okur-yazar oranının o dönemde yüzde 10 olduğunu hatırlatan Ortaylı, bu sayıyı artırmak için çeşitli çalışmalar yapıldığını, Latin harflerine geçişin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi. Ortaylı, ‘’Harp eden ülkelerin içinde harpten önceki iktisadi düzeye en erken ulaşan ülke Türkiye. Böyle bir dünyada, Türkiye bir şeyler yaptı. İnsanlar etnik kimliklerine sahipti. Başkalarına saldıracak halleri yoktu. Bu memleket bir şeyler başardı. O imkanlarla o şeyler yapılmayabilirdi ama yapıldı” dedi.

BURASI ESAD’IN SURİYE’Sİ DEĞİL

Demokrasi hakkında da konuşan Prof. Dr. Ortaylı, ‘’Demokrasi, illa Cumhuriyet ile yeşerecek bir rejim değildir. Hafız Esad’ınki gibi demokrasiler de var, Allah korusun. Suriye’nin entelektüel yapısı Türkiye’den hiçbir şekilde aşağı değil. Yer yer üstünlük bile gösterir. Ne hale getirdiler görüyorsunuz. Senin Cumhuriyet’inde her şey süt gibi olmadığı açık ama burası Hafız Esad’ın Suriye’si değil çünkü ideoloji mühim. Hitler’in Cumhuriyeti de çıkar, Stalin’in de, ABD demokrasisi gibi kendine göre üç kağıtları olanın da. Monarşi deyince Mısır’da, İran’da, İngiltere’de Hollanda’da var. Rejimde mühim olan şey parlamentonun temsil etme görevidir’’ diye konuştu.