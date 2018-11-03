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Unutulmaya yüz tutan oyuncaklar bu sergide     

Ödemiş Belediyesi, bin 500’den unutulmaya yüz tutmuş oyuncağın yer aldığı Çocuk Oyuncakları Sergisi açtı.

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Emmioğlu Mahallesi Gençlik Caddesi’nde restore edilen iki katlı binadaki serginin açılışına Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, Belediye Başkanı Mahmut Badem ve eşi Nevin Badem de katıldı. Ödemişli Folklor Araştırmacısı İzzet Kocadağ tarafından hazırlanan sergide, katılımcılara oyuncaklar hakkında bilgi verildi. Başkan Mahmut Badem, “Bizlerin ve hatta dedelerimizin çocukluklarında oynadıkları oyuncakların gelecek nesillere aktarmak amacıyla böyle bir sergi düzenledik” dedi. 

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