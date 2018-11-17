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Uşak’ın damak çatlatan lezzetleri

Yörük kültürünün egemen olduğu Uşak mutfağının ‘gümlü kebabı’, ‘zini hamursuzu’ ve ‘demir tatlısı’, lezzet tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor 

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Uşak mutfağının önemli damak tatları arasında bulunan ‘gümlü kebabı’, ‘zini hamursuzu’ ve ‘demir tatlısı’, farklı lezzet arayanlara alternatif sunuyor. Her mevsim mutfaklarda başköşede yer alan bu üç lezzette yörede yetişen et ve tarım ürünleri kullanılıyor. Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir, kentin yöresel yemeklerini tanıtmak için çaba harcadıklarını söyledi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise kaybolmaya yüz tutan lezzetleri yemek yarışmaları ile yeniden hatırlattıklarını belirterek, “Uşak, yarenler şehri. Yemeklerimiz çok lezzetli ve çeşitli. Biz de bu yemekleri ve kültürü yaşatmak için çaba harcıyoruz. Aşçılarımızı yurt dışındaki organizasyonlara gönderiyor, Uşak yemeklerini tanıtıyoruz” ifadelerini kullandı. Yemek tutkunlarını Uşak’a davet eden Cahan, önümüzdeki dönemde geniş kapsamlı bir yemek festivali düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. 

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