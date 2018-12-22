Yangınların açtığı yaralar sarılıyor
İzmir'in Menderes İlçesi ile Bayındır’a bağlı kırsal Lütuflar Mahallesi’nde geçen yıl Temmuz ayında art arda çıkan yangınlarda, toplam bin 700 hektarlık orman alanı yanarak zarar gördü.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, geçen yıl kası ayında başlattığı çalışma kapsamında, yanan bölgelerin yarısında fidan dikim işlemini tamamladı. Bornova’ya bağlı kırsal Yakaköy Mahallesi’nde de, 122 hektar üzerine 190 bin fidan dikilmesinin planlandığı yeni ağaçlandırma sahasının çalışmaları ise yaklaşık bir ay önce başladı. Çoğunluğu kadın olan 90 orman işçisiyle süren ve şu ana kadar 16 bin fidanın dikiminin tamamlandığı çalışmalarda, 180 bin kızılçam, 5 bin yalancı akasya ve 5 bin de aylantus ağacının toprakla buluşturulması planlanıyor. Sabahın erken saatinde, soğuğa aldırış etmeden soluğu ormanda alan işçiler, çalışkanlıklarıyla göz dolduruyor.
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