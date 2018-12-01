Yarım asır sonra hasret giderdiler
Manisa'da eski adıyla İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi bugünkü adıyla İsmet İnönü Teknik ve Anadolu Lisesi’nden 1966 yılında mezun olan öğrenciler, tam 52 yıl sonra okullarını ziyaret ederek anılarını tazeledi.
Çeşitli illerden gelen 1966 mezunlarını Okul Müdürü Osman Kuşçuoğlu ve okul yönetimi karşıladı. Eski okullarını gezen kadın mezunlar bir yandan anılarını tazeledi, diğer yandan da öğrencilerle bol bol sohbet edip fotoğraf çektirdi. Eski mezunlardan Sultan Çayırlı Külahtaş, “Bizler farklı illerden buraya gelip eğitim gören insanlarız. 1966 yılında okulumuzdan mezun olduk. Tam 52 yıl sonra mezun olduğumuz okulumuza geldik. Anılarımızı tazeledik. Bizi en iyi şekilde ağırlayan okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür ediyoruz” dedi.
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