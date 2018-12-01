Yarım asır sonra hasret giderdiler 

Çeşitli illerden gelen 1966 mezunlarını Okul Müdürü Osman Kuşçuoğlu ve okul yönetimi karşıladı. Eski okullarını gezen kadın mezunlar bir yandan anılarını tazeledi, diğer yandan da öğrencilerle bol bol sohbet edip fotoğraf çektirdi. Eski mezunlardan Sultan Çayırlı Külahtaş, “Bizler farklı illerden buraya gelip eğitim gören insanlarız. 1966 yılında okulumuzdan mezun olduk. Tam 52 yıl sonra mezun olduğumuz okulumuza geldik. Anılarımızı tazeledik. Bizi en iyi şekilde ağırlayan okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür ediyoruz” dedi.