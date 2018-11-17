Yaşam Parkı ailesi genişledi 

Kentin cazibe merkezlerinden Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliğini yurt dışından getirilen yeni canlı türleriyle artırıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı’na, hayvanat bahçeleri arasındaki değişim programı çevresinde bu kez Belçika’dan 2 marmoset maymunu, 4 kapibara ve 5 Yeni Gine su kaplumbağası ile birer Napolyon tavus kuşu ve dişi aslan geldi. İzmir’deki yuvalarına yerleştirilen parkın yeni misafirleri alışma sürecinden sonra ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Kolay uyum sağlamaları için Belçika’da yaşadıkları barınakların bire bir aynısı yapılan bu renkli hayvanlarla, İzmir Doğal yaşam Parkı’nda 133 olan tür sayısı 138’e çıktı.