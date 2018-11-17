Yaşı küçük, kalbi büyük  

Yunusemre İlçesi Muradiye Atatürk Ayser-Kani Çelikel İlkokulu öğrencisi olan 10 yaşındaki Hiranur Döner, öğrenim gördüğü okulda lösemi hastaları için saç bağışı yapıldığını öğrendi. Ailesine danışan Hiranur, doğumundan bu yana kestirmeye kıyamadığı saçlarını lösemi hastaları için kestirmeye karar verdi. Ailesiyle birlikte ‘Saçım saçın olsun’ projesine destek veren kuaförün yolunu tutan Hiranur, 80 santimetre olan saçının yarısını kestirerek, lösemi hastaları için peruk yapılmak üzere bağışladı. Hiranur’u, ailesi Mehmet-Selma Döner çifti de yalnız bırakmadı. Küçük Hiranur, “Okulda öğretmenlerimden duydum. Nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. Annem ve babamın fikrini aldım. Aldığımız karar doğrultusunda saçımı kestirmeye karar verdik. Saçımı çöpe atmak yerine, en azından yardımım olur diye düşündüm. Birazcık heyecan yaşadım ama mutluyum” diye konuştu.