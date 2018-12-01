Yöresel lezzetler beğeniye sunuldu

40 çeşit yöresel lezzetin tanıtıldığı festivalde, Balıkesir yöresine ait yemekler, tatlılar, pilav çeşitleri ve çeşitli Türk kültürüne ait yemek, tatlı ve hamur işleri davetliler tarafından beğenilerek yenildi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, geçmişini bilmeyen toplumun geleceğine sahip çıkamayacağını belirterek, “Dünya üzerinde yörelere özgün lezzetler bölgenin bir merkez haline gelmesinde en etkili unsurlardan birisidir.

Bugün burada ikincisini yaptığımız festivalin mutfağımıza sahip çıkılması ve tanıtılması anlamında Balıkesir’imize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bugün burada yöresel olarak 40 çeşit yemeği tanıtıyoruz. Bu lezzetlerden en ilgi çekenlerinden bazıları Saçaklı mantı, kuru kemik yahnisi, saraylı tatlısı, patlıcan balığı, kuru incir tatlısı ve Nogay çayı. Bu lezzetleri hazırlayan bayan katılımcıları kutluyorum” diye konuştu. Festivalde çölyak hastaları için yapılan özel yemeklerin de sunumu yapıldı. Festivale katılan kadınlara hediye paketleri verildi.