Yörük Kültürü’nü kadınlar yaşatıyor 

Ege Bölgesi’nde sürdürülen ve Yörük Kültürü’nün önemli bir parçası olan geleneksel deve güreşlerine, bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Deve güreşleri, Muğla’nın Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe ve Datça ilçelerinde her yıl Şubat, Kasım ve Aralık aylarında geleneksel olarak düzenleniyor. Yüzün üzerinde devenin mücadele ettiği ve heyecan dolu anlara sahne olan güreşleri, bölge halkı sabırsızlıkla bekliyor. Kentin birçok mahallesinde eskiden beri sürdürülen deve besleme geleneğini de kadınlar yaşatıyor.

Yetiştirdikleri develerle güreşlere katılan Milaslı kadınlar arenada renkli görüntüler oluşturuyor. Güreş sırasını beklerken develerini öperek sakinleştiren kadın yetiştiricilere arenayı dolduran coşkulu kalabalık da sık sık alkışlayarak destek veriyor. Milas’taki çiftliklerinde 4 deve beslediklerini anlatan Zeynep Odabaşı, hayvanlarını güreşlere yaz boyunca her sabah antrenman yaptırarak hazırladıklarını söyledi. Havaların soğumasıyla develerin güreşlere hazır hale geldiğini belirten Odabaşı, “Devecilik bizde dededen gelen bir gelenek. Bu kültürü sürdürmenin gururunu yaşıyorum. Hayvanları çok seviyorum” dedi.