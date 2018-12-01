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Yörük Kültürü’nü kadınlar yaşatıyor 

Muğla’nın Milas İlçesi’nde deve besleyen ve sezonun tüm güreşlerini takip eden kadınlar, dededen kalan Yörük Kültürü’nü sürdürmenin gururunu yaşıyor.

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Ege Bölgesi’nde sürdürülen ve Yörük Kültürü’nün önemli bir parçası olan geleneksel deve güreşlerine, bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Deve güreşleri, Muğla’nın Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe ve Datça ilçelerinde her yıl Şubat, Kasım ve Aralık aylarında geleneksel olarak düzenleniyor. Yüzün üzerinde devenin mücadele ettiği ve heyecan dolu anlara sahne olan güreşleri, bölge halkı sabırsızlıkla bekliyor. Kentin birçok mahallesinde  eskiden beri sürdürülen deve besleme geleneğini de kadınlar yaşatıyor. 

Yetiştirdikleri develerle güreşlere katılan Milaslı kadınlar arenada renkli görüntüler oluşturuyor. Güreş sırasını beklerken develerini öperek sakinleştiren kadın yetiştiricilere arenayı dolduran coşkulu kalabalık da sık sık alkışlayarak destek veriyor. Milas’taki çiftliklerinde 4 deve beslediklerini anlatan Zeynep Odabaşı, hayvanlarını güreşlere yaz boyunca her sabah antrenman yaptırarak hazırladıklarını söyledi. Havaların soğumasıyla develerin güreşlere hazır hale geldiğini belirten Odabaşı, “Devecilik bizde dededen gelen bir gelenek. Bu kültürü sürdürmenin gururunu yaşıyorum. Hayvanları çok seviyorum” dedi. 

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