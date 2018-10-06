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Yunusemre altyapıda lider  

Yunusemre Belediyespor, 2007-2008 doğumlu sporcular arasında gerçekleştirilen turnuvada şampiyon oldu.

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Evrenos’ta Kasap Emin Kaçar Muradiye Altyapı Spor Tesisleri’ni hizmete açan Yunusemre Belediyespor, 2007 - 2008 doğumlu sporcular arasındaki Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Turnuvaya Altay (İlkadımspor), Salihlispor, İzmir D.S.İ Spor, Murat Germenspor ve Yunusemre Belediyespor katıldı. Tesisleri eşi Melek Çerçi, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar ile birlikte ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. Turnuvayı Yunusemre Belediyespor takımı kazandı. 

 

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