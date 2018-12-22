Zeybekci’den Karşıyaka’ya ‘stat’ müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, imar barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat ederek, ‘Yapı Kayıt Belgesi’ aldı ve inşaatın bugüne kadar tamamlanan kısımları da tescil edildi. Karşıyaka Stadı’nın yapımına devam edilmesi noktasında, yasal engellerin ortadan kalkması açısından önemli bir aşamaya gelindi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, sevindirici haberi duyurarak, “Bütün Karşıyakalılar’ın dört gözle beklediği, Karşıyaka Spor Kulübü’müzün geleceğine imza atacak bu stat tamamlanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

İNŞASI DURMUŞTU

İzmir’deki Göztepe ve Alsancak Stadı inşaatlarının tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Zeybekci, “İlk ihalesi 2014 yılının Ocak ayında yapılan ve 2015 yılında yapımına başlayan Karşıyaka Stadı’nda devletimiz bugüne kadar 16 milyon TL’ye yakın harcama yaptı. İnşaatların temel ve subasmanları tamamlandı. Ancak, iki kez ihale edilmesine rağmen itiraz ve davalar nedeniyle proje bir türlü tamamlanamadı” diye konuştu.

Zeybekci, ”Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın da takibi ile imar barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat etti. Bunun sonucunda da ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alınarak, inşaatın bugüne kadar tamamlanan kısımları tescil edildi. Böylece, işin devamı için önemli bir aşama geçilmiş oldu. Ancak geçen süre içerisinde, yapılan ikinci ihalenin de iptal edilmiş olması sebebi ile önümüzdeki aylarda, inşaatın kalan kısmı için ‘İkmal İhalesi’ne çıkılabilmesi şansı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

3 YILDIR BİTMEDİ

Karşıyaka Stadı inşaatının 3 yıldır beklediğini belirten Zeybekci, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirdi. Zeybekci, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde stat inşaatını kaldığı yerden devam ettirilerek, tamamlayacağının müjdesini de verdi.