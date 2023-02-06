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Eğitim

10 ilde üniversitelerde eğitim öğretime ara verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
10 ilde üniversitelerde eğitim öğretime ara verildi
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YÖK'ten merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar kapsamı dışındadır."

- BÖLGE VE CİVAR İLLERDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerinin acil ve yoğun bakım birimlerinin vatandaşların hizmetine açık olduğu ve kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkanlarından yararlanmaları sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

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