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Eğitim

141 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olarak atandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 milli sporcunun sözleşmeli öğretmen olarak atamaları gerçekleşti.

AA17 Ekim 2023 Salı 14:28 - Güncelleme:
141 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olarak atandı
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 milli sporcunun öğretmen olarak atamaları gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama işlemleri bugün tamamlandı.

Buna göre, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan beden eğitimi alanında 141 kontenjana atama yapıldı.

Öğretmen olarak ataması gerçekleşenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra görevlerine başlayabilecek.

Atama sonuçları, e-Devletten öğrenilebilecek.

BAKAN TEKİN, ATAMASI YAPILAN MİLLİ SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından milli sporcuların öğretmen olarak atanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin en büyük güç kaynağı gençlerimizin sportif başarısı, emeğin, inancın, mücadelenin ve alından dökülen terin ürünüdür. Göğüslerinde taşıdıkları ay yıldıza layık olmak adına ellerinden gelenin en iyisini yapan milli sporcularımız, evlatlarımıza deneyimlerini aktararak, nitelikli, sağlıklı ve profesyonel sporcular yetiştirmek için güçlü eğitimci kadromuza dahil oluyor. Bu vesileyle atamasını gerçekleştirdiğimiz milli sporcularımızı tebrik ediyor, her birine başarılar diliyorum. Maarif ailemize hoş geldiniz."

  • Milli sporcu atamaları
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