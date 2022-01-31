31 Ocak 2022 Pazartesi 11:08 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:08

Öğretmen atama sonuçları bugün açıklanacak. 15 bin öğretmenin atama töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Adaylar sonuçları e-Devlet'te yer alan 'Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama' adresinden öğrenebilecek. Peki 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? E-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı...

Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün açıklanacak.

Adaylar sonuçları e-Devlet'te yer alan 'Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama' adresinden öğrenebilecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Atama sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin açıklama yapılmadı. Ancak öğretmen atama sonuçlarının gün içerisinde e-devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama işlemi, E-devlet sayfasından yapılabilecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

MEB tarafından branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

Milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

-Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27.09.2021 - 08.10.2021

-Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 25.10.2021

-Sözlü Sınavların Yapılması: 12-27.11.2021

-Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 27.12.2021

-Atama Tercihlerinin Alınması: 21-26.01.2022

-Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31.01.2022