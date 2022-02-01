1 Şubat 2022 Salı 10:19 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 10:19

Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Peki yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak 2022? İşte Milli Eğitim Bakanlığı atama takvimine göre 15 bin öğretmen ataması göreve başlama tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen ataması için butona bastı ve atamalar bilgisayar ortamında gerçekleşti. Adaylar sonuçları e-Devlet'te yer alan 'Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama' adresinden erişime açıldı.

2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuru yapan adayların tercih işlemleri Ocak ayının 21-26 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK 2022?

15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında bir okula yerleştirilen öğretmenler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde göreve başlayacak. 31.01.2022 tarihinde yapılan yerleştirmelerle yeni atanan öğretmenler görevlerine İkinci dönem başlangıcı olan 07.02.2022 Pazartesi günü başlayacak.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

-Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27.09.2021 - 08.10.2021

-Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 25.10.2021

-Sözlü Sınavların Yapılması: 12-27.11.2021

-Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 27.12.2021

-Atama Tercihlerinin Alınması: 21-26.01.2022

-Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31.01.2022

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

MEB tarafından branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

Milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.