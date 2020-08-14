14 Ağustos 2020 Cuma 10:47 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 10:47

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye'de 16 üniversiteye yeni rektörler atandı. Resmi Gazete’deki atama kararında “Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen üniversite rektörlüklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince atanmıştır” denildi. Atanan isimlerden 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Yavuz Ünal dikkat çekti. Peki 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Yavuz Ünal kimdir? Prof. Dr. Yavuz Ünal kaç yaşında ve nereli? İşte rektör Yavuz Ünal'ın biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre Prof. Dr. Yavuz Ünal, 19 Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

REKTÖR YAVUZ ÜNAL KİMDİR?

Prof. Dr. Yavuz Ünal kimdir? Ataması gerçekleşen 16 rektörden biri olan 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın biyografisi...Prof. Dr. Yavuz Ünal kimdir? Ataması gerçekleşen 16 rektörden biri olan 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın biyografisi...

PROF. DR. YAVUZ ÜNAL KİMDİR?

1963 yılında Ordu Fatsa'da doğdu.

İlk ve ortaokulu Ilıca kasabasında liseyi Fatsa İmam Hatip lisesinde okudu. 1983 yılında O.M.Ü (19 Mayıs Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi'den 1988 yılında mezun oldu.

1990 yılında OMÜ İlahiyet Fakültesi'nde Hadis Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında 'Cumhuriyet Türkiye'si Hadis Çalışmaları' adlı teziyle Yüksek lisansını, aynı yıl katıldığı Doktora programını Şubat 1997'de 'Rivayetlerin Hz. Peygamber'e Aidiyetini Tespit ve Değerlendirmede Aklın Rolü' adlı teziyle bitirdi.

1998 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör oldu.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1988

Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1993

Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997

Yrd. Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002 / 1997

Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002 / 2002

Profesörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008 / 2008

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir? Prof. Dr. Musa Yıldız kaç yaşında?

* Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,

* Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

* Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

* Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

* Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

* Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,

* Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

* Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,

* İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

* İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

* 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,

* Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,

* Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,

* Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.