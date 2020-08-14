14 Ağustos 2020 Cuma 10:47 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 10:47

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye'de 16 üniversiteye yeni rektörler atandı. Resmi Gazete’deki atama kararında “Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen üniversite rektörlüklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince atanmıştır” denildi. Atanan isimlerden Gazi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız dikkat çekti. Peki Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir? Prof. Dr. Musa Yıldız kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre Prof. Dr. Musa Yıldız Gazi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

MUSA YILDIZ KİMDİR?

1967 Samsun doğumlu olan Prof. Dr. Musa Yıldız, Arap Dili Eğitimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Belagati, Türk Kültür Tarihi ve Eski Türk Edebiyatı üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Lisans eğitimini 1988'de; Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Bölümü'nde tamamlamıştır.

Yüksek Lisans eğitimini 1992'de; Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

İş Deneyimi

1994-1996 Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1996-1997 Misafir Araştırmacı Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1997-1998 Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1998-2001 Öğ. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2001-2002 Yard. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2002-2003 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2003-2004 Doç. Dr. Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

2004-2007 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2007- Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Arapça, Fransızca, İngilizce

19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Yavuz Ünal kimdir?

* Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,

* Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

* Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

* Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

* Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

* Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,

* Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

* Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,

* İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

* İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

* 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,

* Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,

* Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,

* Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.