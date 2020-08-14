14 Ağustos 2020 Cuma 12:16 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 12:16

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye'de 16 üniversiteye yeni rektörler atandı. Resmi Gazete’deki atama kararında “Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen üniversite rektörlüklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince atanmıştır” denildi. Atanan isimlerden Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel dikkat çekti. Peki Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel kimdir? Prof. Dr. Meryem Tuncel kaç yaşında ve nereli? İşte rektör Meryem Tuncel'in biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel kimdir? Prof. Dr. Rektör Meryem Tuncel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ataması gerçekleşen 16 rektörden biri olan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Meryem Tuncel'in biyografisi...

REKTÖR MERYEM TUNCEL KİMDİR?

Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda ‘Dalında Mükemmelliği Yakalamış’ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen ‘Endowed Chair’ ödülünün sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversite Rektörü olarak atandı.

Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi´ni kazanarak adım atan Meryem Tuncel, okulunu `yıldız öğrenci´ olarak bitirdi.

ABD´ye giden Meryem Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD´nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznine sahip oldu.

Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve `Dalında Mükemmelliği Yakalamış´ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen `Endowed Chair´ ödülünün sahibi oldu.

19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Yavuz Ünal kimdir?

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir?