Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olan Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üninversiteye kayıt yaptırabiliyorlar. 2020 Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
2020 AÇIKÖĞRETİM İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF ikinci üniversite kayıtları 16 Ekim'e kadar yapılacak. Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?
İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Öğrenim Belgesi
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?
2020-2021 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları;
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisatMaliyeSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme Fakültesi Lisans Programları
Havacılık Yönetimi
İşletmeİşletme (İngilizce)
Turizm İşletmeciliği
Uluslararasi Ticaret ve Lojistik
İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösteren belge ile bu mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporunu diğer kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.
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Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
*Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
*Ev İdaresiFotoğrafçılık ve Kameramanlık
*Halkla İlişkiler ve Tanıtım
*İlahiyat (Arapça)
İlahiyatİnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık *Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal HizmetlerSosyal Medya Yöneticiliği
Spor YönetimiTarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
*Turizm ve Seyahat Hizmetleri
*Web Tasarımı ve KodlamaYaşlı BakımıYerel Yönetimler