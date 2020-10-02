02 Ekim 2020 Cuma 17:33 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 17:33

Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olan Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üninversiteye kayıt yaptırabiliyorlar. 2020 Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

2020 AÇIKÖĞRETİM İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite kayıtları 16 Ekim'e kadar yapılacak. Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.



AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?

2020-2021 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları;

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları



Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisatMaliyeSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi Lisans Programları

Havacılık Yönetimi

İşletmeİşletme (İngilizce)

Turizm İşletmeciliği

Uluslararasi Ticaret ve Lojistik

İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösteren belge ile bu mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporunu diğer kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

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Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları



Acil Durum ve Afet Yönetimi

*Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

*Ev İdaresiFotoğrafçılık ve Kameramanlık

*Halkla İlişkiler ve Tanıtım

*İlahiyat (Arapça)

İlahiyatİnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık *Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal HizmetlerSosyal Medya Yöneticiliği

Spor YönetimiTarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

*Turizm ve Seyahat Hizmetleri

*Web Tasarımı ve KodlamaYaşlı BakımıYerel Yönetimler