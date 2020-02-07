2020 bursluluk sınavı başvurusu E-okul üzerinden nasıl yapılır? Bursluluk sınavı kılavuzu yayımlandı

07.02.2020 11:50 - Güncelleme: 07.02.2020 11:50

"2020 Bursluluk sınavı başvuru ekranı, MEB İOKBS nasıl yapılır?, Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? ve Bursluluk ek 1 formu' terimleri" araştırılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın beklenen kılavuzu yayınlandı. Peki İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin, sınavı kazansalar dahi burs almaya hak kazanamayacağı sınav için sonuçlar 3 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesive Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise bursluluk sınavı başvurusunda bulunamayacak. Aile geliri MEB'in belirlediği rakamın üstünde kalan öğrencilerin bursluluk başvurusu ise yine kabul görmeyecek. Peki, bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı başvuru şartları ve detaylı bilgiler



BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvurusu E-Okul üzerinden 5-17 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak.

Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.

Peki, başvuru şartları neler ve gelir belgesi için üst sınır ne kadar olacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bursluluk sınavı başvurusu için belirli şartları sağlamak önem arz edecek. O şartlar arasında gelir durumu ve öğrenim görülen sınıf durumu da yer alacak. İşte, bursluluk sınavı başvuru şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî EğitimBakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başınadüşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk)TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleriesas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde

*EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2019 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

*Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

*Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

b. Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. ç. Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.