2020 Bursluluk sınavı konuları neler? Bursluluk sınavı çıkmış sorular (MEB kazanım testleri)

25 Ağustos 2020 Salı 16:07 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:07

Milli Eğitim Bakanlığınca bursluluk sınavı her yıl 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik yapılıyor. İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konuları Ziya Selçuk tarafından açıklanmıştı. MEB kazanım testleri ve Bursluluk sınavı çıkmış sorular bu bağlamda çok ilgi görüyor. Peki 2020 Bursluluk sınavı konuları neler? İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte Bursluluk sınavı çıkmış sorular (MEB kazanım testleri)

Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında yapılması planlanan; ancak ertelenen bursluluk sınavı 2020 tarihi yaklaşıyor. MEB yayımladığı kılavuzda Bursluluk sınavı giriş belgeleri ve sınav konuları ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

MEB BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

Bursluluk Sınavı konuları hakkından açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girecek olan öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredatlarından sorumlu olacağı belirtti.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler Bursluluk Sınavı'na katılabiliyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.

MEB KAZANIM TESTLERİ (BURSLULUK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR)

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN BURSLULUK SINAVI KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı (İOKBS), 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

2020 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI'NDA (İOKBS) SORU SORULACAK DERSLERE AİT KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR