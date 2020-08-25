25 Ağustos 2020 Salı 15:43 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 15:43

Milli Eğitim Bakanlığınca bursluluk sınavı her yıl 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik yapılıyor. İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) yapılacağı tarih, MEB'in yayınladığı İOKBS kılavuzu içerisinde açıklandı. Peki Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? Sınava dair detaylar Ağustos ayının son haftasında yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında yapılması planlanan; ancak ertelenen bursluluk sınavı 2020 tarihi yaklaşıyor. MEB yayımladığı kılavuzda Bursluluk sınavı giriş belgeleri ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı (İOKBS), 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacak.

İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI BELGELERİ YAYINLANDI MI?

İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. On binlerce öğrencinin katılım göstereceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş belgelerinin bu hafta yayınlanması bekleniyor. Bursluluk sınavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş yeri ilanı, sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MEB GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. Sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

MEB BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

Bursluluk Sınavı konuları hakkından açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girecek olan öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredatlarından sorumlu olacağı belirtti.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler Bursluluk Sınavı'na katılabiliyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.

Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar." şeklinde konuştu.