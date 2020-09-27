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Eğitim

2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav takvimi YDS sonuç tarihi

2020 YDS sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen başvuruları şubat ayında alınan Yabancı Dil Sınavı (YDS) bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. ÖSYM sınav takvimi ile YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

27 Eylül 2020 Pazar  13:51 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 13:51
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2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarafından düzenlenen başvuruları şubat ayında alınan Yabancı Dil Sınavı (YDS) bugün gerçekleştirildi. YDS için uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyecek. ÖSYM tarafından YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Yüksek Lisans, Doktora ve akademik personel alımlarında kullanılan Yabancı Dil Sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelerek YDS'ye girdi. YDS sınavı saat 10.15'te başladı. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte YDS sınavı ile ilgili merak edilenler.

2020 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YDS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, YDS sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak.

YDS soru ve cevaplarının sınav uygulandıktan sonra 1 hafta içinde ÖSYM tarafından açıklanıyor.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr sitesinden öğrenebilecek.

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

ÖSYM YDS sınav sonuçlarını, 23.10.2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarına ilişkin kılavuzda yer alan detaylar şu şekilde;

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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