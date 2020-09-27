27 Eylül 2020 Pazar 11:59 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 11:59

YDS 2020 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sabah saat 10.15'te başladı. YDS’de 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği yayımlanan kılavuz ile açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar YDS sınavında 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda YDS sınavında yanlış doğruyu götürür mü? merak ediliyor. Sınava giren adayların merak ettiği doğru yanlış hesaplaması ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YDS sınavı 27 Eylül 2020'de yapılıyor. YDS’de 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği yayımlanan kılavuz ile açıklandı. YDS 2020 yılında 27 Eylül’de gerçekleştiriliyor. Sonuçlar 23 Ekim’de erişime açılacak. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. İşte YDS puan hesaplama ile ilgili bilgiler..

YDS SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yani YDS’de cevabı yanlış sorular, doğruyu götürmez.

YDS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.

Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınav sonuçları 23 Ekim'de erişime açılacak.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.