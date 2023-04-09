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Eğitim

YDS sonuçları kaç günde açıklanıyor? 2023 YDS/1 sınav sonucu ne zaman açıklanır?

YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılan adaylar tarafımdan sorgulanıyor. 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 9 Nisan 2023 Pazar günü uygulandı. ÖSYM, sonav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Buna göre YDS ne zaman açıklanıyor? YDS sonuçları kaç günde açıklanıyor? İşte detaylar

9 Nisan 2023 Pazar 13:25 - Güncelleme:
YDS sonuçları kaç günde açıklanıyor? 2023 YDS/1 sınav sonucu ne zaman açıklanır?
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YDS/1 bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adaylar, YDS sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilecek. Peki YDS sınav sonucu ne zaman açıklanır? YYDS sonuçları kaç günde açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin 2023 YDS sonuçlarını açıklayacağı tarih

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları 4 Mayıs'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler.

YDS SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları sınavdan 16 gün sonra açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

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