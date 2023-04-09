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Eğitim

YDS sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu 2023? YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) 9 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar YDS sınavında 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği hakkında araştırma yapıyor. YDS sınavında adaylara toplam 80 soru için 180 dakika süre veriliyor. Buna göre YDS'de yanlış doğruyu götürüyor mu?

9 Nisan 2023 Pazar 11:15 - Güncelleme:
YDS sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu 2023? YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
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YDS/1 2023 sınavı saat 10.15'te başladı. YDS'de 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği yayımlanan kılavuz ile açıklandı. YDS sınavında her bir doğrunun yaklaşık değeri 1.25 puandır. YDS puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden hesaplanır. Sınav sonrası puan hesaplaması yapan adaylar, YDS'de yanlış cevapların doğruyu götürüp götürmediğini öğrenmek istiyor. Peki YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte detaylar...

YDS'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YDS sınavında 80 soru sorulur ve yanlış cevaplar doğruları götürmez.

Bu nedenle bilmediğiniz sorular için rastgele bir şık işaretlemek sizin lehinize olacaktır. Her bir doğrunun yaklaşık değeri 1.25 puan getirisine sahiptir. YDS sınavından alınabilecek en yüksek puan 100'dür. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanır.

YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir. YDS'de değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yani YDS'de cevabı yanlış sorular, doğruyu götürmez.

YDS puanları, adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. Yüksek lisans programlarına giriş için adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yıl ikincisi düzenleniyor.

YDS'de yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıl olup bu süre sonunda sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır.

YDS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.

Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

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