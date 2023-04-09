YDS puanı kaç yıl geçerli? YDS puanı geçerlilik süresi

YDS puanı geçerlilik süresi, bugün düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) oturumuna katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. YDS, sınavın yapıldığı tarihten itibaren belli süre daha geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye iner, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Peki YDS puanı kaç yıl geçerli? İşte YDS puanının geçerlilik süresi

YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?



ÖSYM Başkanlığı, Akademik kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylar için YDS puanının süresiz geçerli olacağını ilan etmiştir. Ancak bu uygulama üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. Bu nedenle adayların başvuru yapacakları üniversitelerin ilgili duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

Dil tazminatı için YDS geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

YDS'de yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıl olup bu süre sonunda sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır

YDS PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ



ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Yüksek lisans programlarına giriş için adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla uygulanıyor. Bu yıl birincisi düzenlenen YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır.

Eğer YDS ye aynı dilden bir kereden fazla girer ve farklı puanlar alırsanız, aldığınız en yüksek puan geçerli sayılır. Diğer puanlar dikkate alınmaz.

Yüksek lisans, doktora gibi lisansüstü programlara ve akademik kadrolara atanmak isteyenlerden kamu kurum ve kuruluşlarında görev alıp dil tazminatı almak ya da kamu personeli olarak başvuruda bulunacaklara kadar geniş bir kitleye hitap eden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), adayların kendilerinden istenen dil yeterliliklerini belgelendirmek adına girdikleri, ÖSYM tarafından uygulanan ve yıllara göre geçerlilik süresi 5 yıl olan bir yabancı dil sınavıdır.