28 Temmuz 2020 Salı 12:11 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:11

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih telaşı başladı. Adaylar Ağustos'un 6'sında tercih işlemlerini yapmaya başlayacaklar. ÖSYM, YKS sonuçları açıklanmadan önce bir ön bilgilendirme kılavuzu yayımladı. 2020 YKS tercih kılavuzunda üviversitelerin kontenjanları ve sıralamaları hakkında bilgiler yer alıyor. Peki 2020 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'nin yayınladığı ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu haberimizde yer alıyor. Asıl tercih zamanı yayınlanacak YKS tercih kılavuzu hakkında detaylar haberimizde...

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

ÖN BİLGİ VERME AMAÇLI KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." denildi.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK 2020?

2020 YKS tercih kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020 YKS tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Asıl kılavuz ÖSYM tarafından tercih süresi öncesinde erişime açılacaktır.