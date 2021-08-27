27 Ağustos 2021 Cuma 12:36 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 12:36

ÖSYM, DGS kontenjanları ve tercih kılavuzunu resmi sitesinden yayımladı. 2021 DGS taban puanları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı. Adaylar tercih işlemlerini, DGS kontenjanları ve taban puanları doğrultusunda T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler. İşte DGS kontenjanları ve Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programlarının 2021 DGS taban puanları...

2021 DGS taban puanları ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. 2 yıllık mezunlarının, öğrenimini 4 yıla tamamlamak için katıldığı DGS tercihleri başladı. Adaylar, aldıkları puana göre uygun kontenjanlardan DGS tercih kılavuzunda yer alan taban puanlar doğrultusunda bir bölüme yerleştirilecekler. iŞTE 2021 DGS taban puanları ve kontenjanlar.

2021 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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DGS tercihler işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapabilecekler.

DGS TERCİH TARİHLERİ

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2021) tercih işlemleri, Eylül'ün 7'sine kadar yapılabilecek.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2021-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

DGS 2021 TERCİH KILAVUZU (Tablolar)

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2'nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.