22 Ekim 2021 Cuma 15:43 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 15:43

YKS 2. ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YKS 2. ek tercih sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında yerleştirme kapsamında üniversite kayıtları 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar, 2021-YKS 2. Ek Yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri kısmından erişebilecekler. İşte ÖSYM AİS YKS 2. ek tercih sonuçları sorgulama sayfası.

YKS yerleştirme ve ek tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ikinci ek tercihlerini 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında tamamladı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ve 140 puan alanlar bilindiği üzere YKS 2. Tercihlerini gerçekleştirdi ve beklemeye geçti.

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS 2. ek yerleştirmelerde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.)

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS'de 3. ek tercih olacak mı?