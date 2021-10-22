22 Ekim 2021 Cuma 12:15 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 12:15

YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, "YKS 3. ek tercih ne zaman 2021?" sorusuna odaklandı. 14-18 Ekim tarihleri arasında üniversite tercihi yapan üniversite adayları sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek. Bu yıla özel YKS 2. ek yerleştirmelerde baraj puanı 140'a düşürülmüştü. Peki YKS 3. ek tercih ne zaman 2021? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

YKS 2. Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, henüz bir kuruma yerleşemeyen üniversite adayları YKS'de 3. ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için öğrenciler YKS 3. Ek tercih yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

YKS ikinci ek yerleştirmede 2021 yılına mahsus olmak üzere baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulandı.

YKS 3. EK TERCİH NE ZAMAN 2021?

YKS 2. ek tercih için açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak." açıklamasında bulunmuştu.

Bu bilgiler ışığında YKS'de ikinci ek yerleştirme kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belli olacak. Böylece yeni bir ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. Yeni bir ek tercih olması durumunda YKS 3. Ek tercih tarihleri duyurulacak.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

YKS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS YKS 2 ek tercih sonuçları sorgulama