2022 Mart TUS kontenjanları açıklandı mı? Tıpta Uzmanlık Sınavı kapsamında gerçekleştirilen sınava katılan binlerce aday, ÖSYM'nin yayınlayacağı 2022 Mart TUS kontenjanlarını araştırmaya başladı. Adaylar, TUS yerleştirme puanları ve boş kadrolar doğrultusunda tercihlerini yapacak. Peki, TUS kontenjanları ne zaman açıklanır 2022? TUS ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

2022 TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan ve boş kadrolar, tercihler açısından adaylara ışık tutacak.

Hangi hastanede ne kadar kadro açıldığı, TUS kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2022?

2022 TUS kontenjanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte açıklanacak. Ancak tercihler hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Tercih kılavuzunun Nisan ayında yayımlanması bekleniyor.

TUS TERCİHLERİNİN ALINMASI

Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

2022-TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı! 5.2. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

* TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

* Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

* Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.

* Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır.

ÖSYM tarafından yapılan süresi geçerli yabancı dil sınavı sonucuyla tercih yapacak adayların kayıtlardaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacaktır.