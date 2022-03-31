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Eğitim

2022-TUS 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS sonuçları sorgulama sayfası

TUS sonuçları 2022 için araştırmalar hız kazandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları bugün açıklanıyor. Sınava katılım gösteren öğrenciler, 'TUS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını arıyor. İşte ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama sayfası

31 Mart 2022 Perşembe 11:43 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 11:43
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Tıpta Uzmanlık Sınavı kapsamında gerçekleştirilen 2022 TUS sınavın sonuçları ile ilgili gözler ÖSYM'ye çevrildi. Doktorların Uzmanlık yapabilmek için katıldıkları TUS 2022 sınavı Mart ayının 6'sında gerçekleştirildi. Sınava katılım gösteren adaylar, "2022-TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM TUS sonuçları sorgulama sayfası

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre bugün açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

TUS SONUÇLARI 2022 ÖSYM AİS SORGULAMA SAYFASI

TUS Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Aynı tarihte yapılan Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları da aynı internet sitesinden öğrenilebilecek.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS sonucunu öğrenen adaylar tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak duyurular kısmından öğrenecekler.

TUS tercihi yapacak adayların yerleştirmeleri için puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayar üzerinden yapılacak.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Tercih yapacak adaylar için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. TUS tercihleri ÖSYM tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleşecek.

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